В Орле создадут единый диспетчерский центр скорой помощи Фото: Архив "КП"

Единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи создадут в Орловской области. На эту цель будет выделено около 8,5 млн рублей из регионального бюджета.

Такую информацию озвучили в областном Правительстве. В единый центр будут стекаться все звонки в службу скорой, по планам, такой подход позволит оптимизировать процесс вызова неотложки как для пациентов, так и для медиков. А создана организация будет на базе областной "Станции скорой медицинской помощи". За указанную выше сумму отремонтируют помещение, закупят мебель и оборудование.

- Создание Единого регионального диспетчерского центра скорой помощи позволит централизовать и автоматизировать прием вызовов скорой медицинской помощи и передачу их для исполнения выездным бригадам скорой медицинской помощи в целях обеспечения своевременной доставки пациентов в медицинские организации, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.