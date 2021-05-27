В Орле инструктора автошколы будут судить за мошенничество

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении инструктора автошколы. Со своих учеников мужчина брал деньги за якобы успешную сдачу экзамена на водительские права.

Действия нечистого на руку преподавателя, теперь уже бывшего, автошколы «Автостандарт-Плюс», пресекли сотрудники УФСБ. Как оказалось, деньги со своих подопечных тот брал не единожды. Так, осенью 2019 года 25 тысяч рублей ему отдала обучающаяся на права ученица, понадеявшись на успешную сдачу экзамена. Хотя по факту повлиять на ситуацию преподаватель никак не мог. В дальнейшем у мужчины было изъято еще 120 тысяч рублей, которые он стряс с других учеников автошколы.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.