В Орловской области стало больше свадеб Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области в 2021 году стало больше свадеб. При этом количество разводов пусть незначительно, но все же также увеличилось.

Данные за первые месяцы 2021 года представил Орелстат. Так, за январь-март 2021 в регионе поженилось 752 пары. За аналогичное время 2020 года браков было 570, то есть в этом году свадеб больше на целых 182.

Что касается разводов, тот тут ситуация примерно равная. Если в 2020 году за первые три месяца официально расторгли брак 683 пары, то в 2021 расторгли брак 689 экс-семейных пар.