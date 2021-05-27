Юный водитель мопеда оказался в реанимации после ДТП под Орлом

Подросток врезался в бордюр и металлическое ограждение Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Под Орлом в ДТП угодил подросток, управлявший мопеда. 15-летний парень врезался на двухколесном транспорте в бордюр, он был госпитализирован в реанимацию.

ДТП случилось 26 мая в восьмом часу вечера. Несовершеннолетний водитель ехал за рулем мопеда "Ирби" по дороге "Орел- Гать- Лаврово- Редькино" со стороны Орла в сторону деревни Редькино.

- В районе 10 километра он не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень и металлическое ограждение. В результате ДТП водитель, с места ДТП машиной скорой медицинской помощи доставлен в детскую областную клиническую больницу. Госпитализирован в отделение реанимации, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.