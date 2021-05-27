Под Орлом пьяный водитель без прав на "ВАЗе" врезался в дерево

Два человека пострадали в пьяном ДТП на орловской дороге Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На Орловской дороге пьяный водитель на "ВАЗе" без прав врезался в дерево. И он сам, и его пассажир получили травмы.

ДТП случилось вечером в среду, 26 мая. За рулем отечественной "девяносто девятой" 27-летний мужчина мчался по проселочной дороге "Болхов - Ягодное- Близненские дворы". Он был изрядно подшофе и в какой-то момент не справился с управлением. Машина слетела с проезжей части в правый, по ходу движения, кювет и "затормозила" об дерево.

- В результате ДТП водитель и пассажир, мужчина 38 лет, получили травмы, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.