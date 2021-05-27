В Орловской области больше 60,7 тысячи человек привилось от коронавируса

В Орловской области завершило вакцинацию от коронавируса более 60 тысяч человек Фото: Архив "КП"

В Орловской области вакцинацию от коронавируса завершило более 60,7 тысяч жителей. Если говорить о первой дозе, то ее получило более 134 тысяч орловцев.

Такие данные были озвучены на заседании оперативного штаба по вопросам вакцинации накануне, 26 мая. Прививки от COVID-19 орловцам делают тремя разными препаратами: наибольшее число жителей привилось "Спутником V", также в регионе имеются препараты "ЭпиВакКорона" и новое средство "КовиВак". Последним привилось на данный момент 70 человек.

При этом, как отметил и.о. главы департамента здравоохранения Владимир Николаев, есть районы, в которых вакцинация идет более активно. Это Урицкий, Знаменский, Мценский, Залегощенский, Новодеревеньковский и Корсаковский.