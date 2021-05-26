У администрации Орла теперь есть единый номер телефона

По телефону 25-52-10 связаться можно с разными подразделениями горадминистрации Орла Фото: Ольга СУПОНЕВА

У городской администрации Орла появился единый номер телефона. По нему можно дозвониться в разные структурные подразделения мэрии.

По телефону 25-52-10 связаться можно с сотрудниками управления по безопасности горадминистрации, управления закупок, контрольно-ревизионного отдела бухучета, другими подразделениями, а также администрациями Советского, Северного, Железнодорожного и Заводского районов Орла.

Необходимые номера можно посмотреть в телефонном справочнике, опубликованном на официальном сайте горадминистрации.