В Советском районе Орла пресечены две попытки кражи из супермаркетов

Две кражи за сутки пресекли силовики в Советском районе Орла Фото: Архив "КП"

В Советском районе Орла за сутки пресечены две кражи из супермаркетов. Задержанные пытались вынести из магазинов продукты, алкоголь и бытовую химию.

Об этом сообщили в пресс-службе регуправления Росгвардии. В обоих случаях силовики выезжали по тревожному сигналу, подмогу вызывали продавцы супермаркетов. Факты кражи удалось предотвратить, товары вернули на прилавки. А вот любителям халявы светят теперь проблемы с законом.

- В магазине на улице Октябрьской недобросовестным покупателем оказался 45-летний уроженец Орловской области, а в другом супермаркете аналогичный проступок совершил 32-летний орловец. Для дальнейшего разбирательства граждан росгвардейцы передали в отдел полиции, - сообщили в ведомстве.