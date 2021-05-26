Коронавирус в Орле на 26 мая 2021: заболело 49 человек, скончались 2

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Федеральный оперштаб представил свежую статистику по распостранению коронавирусной инфекции в России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 26 мая 2021.

Заболело за сутки еще 49 человек. Суммарное количество инфицировавшихся коронавирусом орловцев, за все время наблюдения, составляет на сегодняшний день 35 421.

Выздоровевших за минувший день вновь больше, чем заразившихся. Выписано с отрицательным тестом на COVID 62 жителя Орловской области. А в общей сложности излечиться смогли 33 639 человек.

Однако вновь зафиксированы смертельные случаи. По данным федерального оперативного штаба, скончалось еще 2 орловцев, болевших коронавирусом. Пандемия унесла жизни 649 человек.