В Орле суд постановил оштрафовать экс-сотрудника росгвардии по делу о коррупции

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В Орле суд вынес приговор бывшему начальнику городского отдела лицензионно-разрешительной работы росгвардии. За взяточничество, по решению Фемиды, он заплатит штраф и на некоторое время будет отстранен от работы в правоохранительных органах.

В деле экс-силовика несколько эпизодов о коррупции. За время следствия удалось установить, что с января 2019 года по апрель 2020 фигурант брал деньги от частных охранных предприятий Орла за покровительство. Приплачивавшие росгвардейцу ЧОПы были уверенны в том, что их не привлекут к ответственности в случае правонарушений. Кроме того лицензии на огнестрельное оружие выдавались даже без присутствия будущих владельцев огнестрела.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности на срок 1 год 6 месяцев, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.