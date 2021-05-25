На здании вокзала в Орле появилась мемориальная доска Романовым

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле открыли мемориальную доску Романовым. Она появилась на здании фасада железнодорожного вокзала.

Участие в церемонии принял председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин, 25 мая он посетил Орел. Доска посвящена членам семьи Романовых, входившим в Православное Палестинское общество. Станцию в Орле они посещали не раз.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

- Мы должны помнить свою историю. Уже не первый раз на древнейшей Орловской земле мы, члены Императорского Православного Палестинского Общества, вспоминаем людей, которые сделали очень много на благо нашей страны, на благо орловской земли. Сейчас вы видите фамилии и имена этих людей на мемориальной доске, - цитирует Сергея Степашина пресс-служба Правительства Орловской области.