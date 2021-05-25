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В Орле 70 миллионов рублей потратили на ремонт студенческого общежития. В порядок приводят дом для учащихся института культуры.

Указанная сумма пошла на обновление кровли здания, окон, замену электросетей, отмостку, покраску фасада. Сейчас ремонт продолжается. Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, в порядок приведут и корпуса института культуры. На ремонт старого здания направят 30 миллионов рублей.

- Будет закончен ремонт кровли здания, заменена отмостка, срезаны аварийные балконы. Из федерального бюджета выделено 6 млн рублей на ремонт входных групп старого учебного корпуса, - рассказали в региональном правительстве.