В Орловской области осужденные завершают посевную

Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

В Орловской области завершилась посевная на сельских угодьях колонии-поселения №7. Осужденные высеяли зерновые культуры и траву, предназначенную для кормежки крупного рогатого скота.

Поля колонии расположены во Мценском районе. Перед стартом полевых работ подготовили технику тракторы, сеялки, плуги, культиваторы. Затем внесли удобрения. Посевная площадь составила 330 гектаров.

- В настоящее время в полях посеяно 184,6 га озимой пшеницы, 46,4 га ярового ячменя, 17 га овса, 11 га викоовсяной смеси, 35 га суданской травы и 36 га многолетней травы на корм КРС, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.