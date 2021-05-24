В Орле поймали мужчину "под кайфом" со свертком героина

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле полицейские на улице задержали горожанина под наркотиками. С собой у любителя запрещенных веществ оказался сверток с героином.

Задержали орловца в Железнодорожном районе. Сотрудники патрульно-постовой службы, неся дежурство, обратили внимание на странно ведущего себя мужчину. По всем признакам он пребывал "под кайфом". Прохожего пришлось задержать. При досмотре у 38-летнего мужчины нашли сверток с, предположительно, очередной дозой наркотиков. В дальнейшем экспертиза подтвердила: героин массой более полуграмма.

Любитель запрещенки рассказал, что купил наркотики бесконтактным путем для себя.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере". - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.