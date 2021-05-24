В пгт Кромы под Орлом легковушка сбила пешехода на переходе

Пешеход очутился под колесами легковушки Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В пгт Кромы под Орлом легковой автомобиль сбил пешехода на переходе. Молодой человек получил травмы.

Авария произошла в минувшую субботу, 22 мая. Около двух часов дня 43-летний водитель ехал за рулем отечественной легковушки "Лада Гранта" по районному центру. В этот момент 19-летний юноша переходил проезжую часть дороги по нерегулируемой зебре. Автомобиль не затормозил вовремя.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, не госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие выходные на дорогах Орловской области полицейские зарегистрировали в общей сложности 24 ДТП. Из них 5 аварий с пострадавшими, погибших нет.