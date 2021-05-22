Четвероногие не пострадали Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле пожарные спасли из горящего здания собаку и кошку с котятами. ЧП, к счастью, не обернулось печальными последствиями: четвероногие не пострадали.

Пристройка к дому на Карачевском шоссе загорелась днем в пятницу, 21 мая. Очевидцы позвонили в пожарную службу в четвертом часу, на место происшествия стянулись специальные службы. В итоге деревянную пристройку удалось быстро потушить, огонь не распространился на дом. Во время тушения пожарные обнаружили в помещении собаку и маму-кошку с котятами. Животных спасли.

Огонь удалось локализовать, он не распространился на жилой дом Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- Причина пожара выясняется специалистами. Пострадавших нет, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.