В Орле водители муниципального транспорта привились от коронавируса

Фото: пресс-служба Администрации Орла

В Орле водители муниципального транспорта продолжают делать прививки от коронавируса. Прививаются и другие работники ТТП.

В пресс-службе администрации Орла рассказали, что сегодня водители МУП "ТТП" сделали уже второй укол, вакцину использовали для прививки "Гам-КОВИД-Вак". Проходят вакцинацию сотрудники предприятия добровольно.

- За сегодняшний день свой компонент вакцины получили свыше 15 водителей, а также административные работники. А тех, для кого он был первым, через 21 день ждут в больнице для завершения процедуры, - пояснили в пресс-службе городской администрации.