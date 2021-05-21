В Орле с поличным поймали иностранца на сбыте наркотиков

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области

В Орле с поличным поймали полицейские сбытчика наркотиков, готовившегося распространить крупную партию "синтетики". 26-летнему иностранцу теперь светят долгие годы за решеткой.

При проверке оперативной информации, поступившей в ОВД, полицейские вышли на гостя из-за рубежа. Как оказалось, он готовился распространить на территории региона партию запрещенных веществ. На территории Заводского района города сбытчик был задержан, при нем находилось 30 уже расфасованных доз наркотика. Экспертиза показала, что вес "синтетики" превышает 18 граммов. В дальнейшем полицейские нашли еще и две закладки, уже размещенные в так называемых тайниках, откуда их должны были забрать покупатели. Их тоже изъяли.

Возбуждено уголовное дело.

- Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности злоумышленника и канала поставки наркотических средств на территорию региона, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.