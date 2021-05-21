В Орле пожилая женщина упала в маршрутке с последствиями для здоровья

Пожилая пассажирка маршрутки получила травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле вновь произошло ДТП с участием общественного транспорта. Пожилая женщина травмировалась, упав в маршрутке.

Все случилось вечером в четверг, 20 мая, в седьмом часу. Пассажирка 62 лет ехала в автобусе "ПАЗ", который двигался по Московской улице в сторону Старо-Московской, за рулем был 29-летний мужчина. В районе остановки "Кинотеатр Родина" пассажирка упала.

- В результате ДТП пассажир получила телесные повреждения, отпущена на амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.