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Происшествия21 мая 2021 9:35

В Орле пожилая женщина упала в маршрутке с последствиями для здоровья

Пассажирка "ПАЗа" на лечении
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Пожилая пассажирка маршрутки получила травмы

Пожилая пассажирка маршрутки получила травмы

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле вновь произошло ДТП с участием общественного транспорта. Пожилая женщина травмировалась, упав в маршрутке.

Все случилось вечером в четверг, 20 мая, в седьмом часу. Пассажирка 62 лет ехала в автобусе "ПАЗ", который двигался по Московской улице в сторону Старо-Московской, за рулем был 29-летний мужчина. В районе остановки "Кинотеатр Родина" пассажирка упала.

- В результате ДТП пассажир получила телесные повреждения, отпущена на амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ДТПДТП в Орле и области 2021