Маслозаводской переулок в Орле отремонтируют почти за 93 млн рублей

В Орле в ближайшее время начнется ремонт Маслозаводского переулка. Около двух километров полотна дорожники приведут в порядок за 92,8 миллиона рублей.

В мэрии назвали фирму, которая проведет ремонт - это ООО "ДорСтрой 57". Работа начнется, как только будет подписан контракт. Рабочим предстоит не только обновить асфальт, но и обустроить тротуары, поменять фонари. А на выезде с микрорайона Новая ботаника организуют дополнительную полосу и транспорт сможет выезжать сюда с двух полос.

- Этот объект улично-дорожной сети станет первым в Орле объектом, отремонтированным с применением инновационного метода холодной регенерации. Он предусматривает полное перекладывание дорожной "одежды".Также Маслозаводской первым получил велодорожки, - рассказали в пресс-службе Администрации Орла.