Дождевой фронт надвигается на Орел

В Орел придут дожди Фото: Архив "КП"

На Орел и область надвигается дождевой фронт. Он принесет в регион не только сырую погоду, но и прохладную: температура снизится.

Если еще вчера орловцы изнывали от тридцатиградусной жары, то в среду 19 мая воздух прогреется всего до +13...+19 градусов. Об этом сообщает Росгидрометцентр. Ночью пойдет дождь, в дневное время пасмурно и небольшой дождь. При этом задержится в области и сильный ветер.

Судя по прогнозу синоптиков прохладная и мокрая погода с температурами всего +8...+11 ночью и +18..+20 днем задержится до следующей недели.

Следите за прогнозом погоды на нашем сайте.