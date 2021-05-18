В орловском городе Болхове археологи ищут древнее городище

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В городе Болхове Орловской области археологи ищут древнее городище. Предположительно, оно располагалось на места нынешнего парка.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона. Болхов взял грант в рамках национального проекта на реконструкцию общественного пространства, сейчас здесь реализуется проект "Сад "Городок". Вместе со строителями работают и археологи: это место является объектом культурного наследия. По предположению краеведа Владимира Неделина именно в этом месте находилось древнерусское городище.

- На объекте была проведена аэрофотосъемка, отбиты реперные точки, чтобы сделать инструментальный план этой части, которая называется Красной Горой. Также были определены координаты, уточнены границы памятника, сведения о нем, его состоянии. Собранные данные предоставлены в госорган, чтобы правильно разработать раздел проекта по реконструкции объекта, - рассказали в пресс-службе обладминистрации.