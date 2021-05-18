Из-за уголовного дела мэра Орла приостановлено его членство в партии

Членство в партии мэра Юрия Парахина временно приостановлено Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Из-за уголовного дела мэра Орла Юрия Парахина приостановлено его членство в партии. Руководствовались в партии "Единая Россия" ее уставом.

- Решение принято в связи с возбуждением в отношении Парахина Ю.Н. уголовного дела и предъявлением обвинений в совершении преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 293 Уголовного Кодекса Российской Федерации, - сообщает официальный сайт орловского отделения "Единой России".

О том, что глава Орла стал фигурантом уголовного дела о халатности, стало широко известно на прошлой неделе. Как объяснил Юрий Парахин "КП-Орел", к разбирательству привело строительство дороги в Орловском районе. При составлении проектно-сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц. Некоторые СМИ же говорят о том, что Парахин построил дорогу к собственному дому за бюджетные средства.