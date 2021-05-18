Орловцы вдвое чаще стали жаловаться на страховые компании

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Жители Орловской области почти в два раза чаще стали жаловаться на страховые компании. В основном у жителей региона возникает недовольство при заключении договоров ОСАГО.

Об этом рассказали в пресс-службе Орловского отделения Банка России. Отмечается, что на банки жители области стали подавать меньше жалоб: их было за первый квартал года 117, тогда как за то же время прошлого года 170. Количество обращение в Банк России стало меньше на 6% в сравнении с 2020 года.

При этом страховые компании наоборот вызывают большее недовольство, чем раньше.

- Жалоб на страховые компании стало больше почти на 50%. В этом году орловцы успели выразить недовольство работой страховщиков 59 раз, тогда как в первом квартале прошлого года – 40. В основном жителей региона волновало применение коэффициента бонус-малус при заключении договора ОСАГО, - пояснили в пресс-службе Орловского отделения Банка России.

В Банк России с жалобой или вопросом можно обратиться через интернет-приемную на сайте или по круглосуточному телефону единого контактного центра – 8-800-300-30-00.