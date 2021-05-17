Парк Машиностроителей в Ливнах отремонтируют к 15 сентября

Фото: orel-region.ru

В городе Ливны Орловской области к 15 сентября отреставрируют парк Машиностроителей. Сумма, которую потратят на ремонт, составляет 69 миллионов рублей.

На сегодняшний день работа уже идет. Деньги на обновление парка районный центр получил во Всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения", который проводится в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

- В рамках реконструкции запланировано преобразить всю парковую инфраструктуру: уложить основные пешеходные магистрали, обустроить беговую и лыжероллерную дорожки, скейт-площадку и площадку для воркаута, установить новые опоры освещения, детские спортивные площадки, тренажерную площадку, скамейки и урны, провести реконструкцию фонтана, сохранив его первоначальный вид, при этом улучшив его техническую оснащенность, - рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Реконструкция мест массового отдыха идет и еще в двух районных центрах Орловщины - городах Болхове и Малоархангельске.