В Северном районе Орла женщину забили до смерти в квартире

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В одной из квартир Северного района Орла обнаружено тело 50-летней женщины с множественными травмами. Подозреваемый в убийстве уже задержан.

Об этом сообщает следственный комитет. Орловчанка погибла накануне, 16 мая. За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, задержан 39-летний знакомый скончавшейся. По данным следствия, мужчина и женщина проводили время за бутылкой спиртного, возник конфликт. Орловец набросился на товарку по стакану и забил ее до смерти. Под тяжестью улик в случившемся он сознался. Возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.