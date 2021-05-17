Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 мая 2021 11:25

Водитель "КИА" оказался в больнице после кувырка в кювет под Орлом

Мужчина не справился с управлением
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водителя с места ДТП увезли в больницу

Водителя с места ДТП увезли в больницу

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области в кювет с дороги улетела легковая иномарка "КИА". Водителя с места аварии увезли в больницу.

ДТП случилось ночью в воскресенье 16 мая. 27-летний мужчина ехал на легковушке по проселочной дороге в Новосильском районе.

- Он совершил съезд с дороги влево по ходу движения, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды регуправления ГИБДД УМВД.

За выходные полицейские зарегистрировали на дорогах области достаточно большое число ДТП, их было 36.

ДТПДТП в Орле и области 2021