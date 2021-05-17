В Орле стартовал фотоконкурс "Креатив в твоем объективе"

Орловцев приглашают поучаствовать в фотоконкурсе Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителям Орла и области предложили попробовать свои силы в фотоконкурсе "Креатив в твоем объективе". Поучаствовать может любой желающий, заявки принимаются до 25 сентября.

Конкурс организовал Орловский центр народного творчества. Для участников предлагается несколько номинаций. В номинации "Отражение" предстанут фотоснимки, демонстрирующие взгляд на мир через отражение, в номинацию "Эмоциональный портрет" принимаются работы, которые передают спектр человеческих эмоций, номинация "Спортивная фотография" говорит сама за себя. Также есть номинации "Креативный натюрморт" - через фото можно поделиться необычным взглядом на обычные вещи, "Креативный ракурс" - необычная точка съемки, "В мире животных" - номинация для тех, кто любит снимать братьев наших меньших, а также номинация "Креативный фотошоп" - здесь можно дать волю творчеству.

- Для участия необходимо представить заявку по форме (образец в положении конкурса) и фотографии в электронном виде в оргкомитет конкурса по адресу: г. Орёл, ул. Советская,д. 29 . Или направить по электронной почте:oocnt57@yandex.ruс пометкой Фотоконкурс "Креатив в твоем объективе" с указанием автора и названия работы, - пояснили в Орловском центре народного творчества.

Победители получат призы, а участники дипломы. Также будет вручен приз зрительских симпатий. Подробную информацию можно получить по телефону (8 4862) 54 26 66.