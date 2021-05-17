Орловчанка попала под уголовное дело за шоппинг по чужой карте

Женщина случайно нашла платежное средство и отправилась за покупками Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области 47-летняя женщина попала под уголовное дело из-за шоппинга по чужой банковской карте. Женщина случайно нашла платежное средство и отправилась за покупками.

Действие развернулось в Дмитровском районе. В местный отдел полиции пришла владелица утерянной карты. Она рассказала сотрудникам райотдела, что осталась без кошелька в котором, в том числе, находилось и платежное средство. Через некоторое время заявительнице стали приходить эсэмэски о списании со счета денег. Стало ясно, что кошелек кто-то подобрал. Раскрыть преступление удалось по горячим следам.

- Полицейские посетили торговые точки, где были совершены покупки, оплаченные картой потерпевшей. Местность рядом с некоторыми из них попадает в поле зрения камер видеонаблюдения. Полицейские установили, что к тайному хищению средств может быть причастна жительница Дмитровского района, - рассказали подробности инцидента "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Отпираться от сделанного женщина не стала и призналась во всем полицейским. Она сообщила, что карту выбросила, когда поняла, что деньги на ней исчерпаны. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража". По закону, женщине может грозить до шести лет лишения свободы.