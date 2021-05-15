Очистить город до 1 июля: в Орле продолжают спорить из-за мусорного коллапса

В Орле продолжают спорить из-за мусорного коллапса Фото: Архив "КП"

В пятницу, 14 мая, в администрации Орловской области прошло совещание по проблемам вывоза ТКО. Жаркие споры, недовольство горожан и залежи мусора в орловских дворах продолжают будоражить общественность.

К диалогу участников мусорного спора на этот раз призвал спикер облсовета Леонид Музалевский. Он заявил, что полностью разделяет негодование жителей и призвал избавить Орел от мусора до 1 июля.

- В процессе обсуждения был озвучен ряд конкретных предложений, среди которых, например, необходимость создания накопительной площадки, на которую возможно было бы вывозить мусор из города, а уже после приступить к его сортировке и утилизации, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского облсовета.