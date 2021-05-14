Нарушение масочного режима обошлось орловским магазинам и общепиту в 619 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают действовать ограничительные меры по коронавирусу. Масочный режим, социальная дистанция и санитарные правила еще не отменены, но многие уже успели потерять бдительность.

За весь период пандемии магазины и организации общепита оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических правил на 619 тысяч рублей. Такие данные были озвучены на заседание регионального оперштаба 13 мая 2021.

- Судами Орловской области за этот период вынесено 467 постановлений о назначении административного наказания за нарушение «масочного режима» на предприятиях, из них 376 − в виде предупреждения и 91 − в виде административного штрафа, - сообщил Анатолий Новиков, замруководителя Департамента промышленности и торговли Орловской области.

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