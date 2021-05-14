Нарушение масочного режима обошлось орловским магазинам и общепиту в 619 тысяч рублей
Фото: Архив "КП"
В Орловской области продолжают действовать ограничительные меры по коронавирусу. Масочный режим, социальная дистанция и санитарные правила еще не отменены, но многие уже успели потерять бдительность.
За весь период пандемии магазины и организации общепита оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических правил на 619 тысяч рублей. Такие данные были озвучены на заседание регионального оперштаба 13 мая 2021.
- Судами Орловской области за этот период вынесено 467 постановлений о назначении административного наказания за нарушение «масочного режима» на предприятиях, из них 376 − в виде предупреждения и 91 − в виде административного штрафа, - сообщил Анатолий Новиков, замруководителя Департамента промышленности и торговли Орловской области.
У вас есть важная и интересная новость?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39