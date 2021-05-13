Орловская прокуратура сообщила о нарушениях антимонопольного закона главой Малоархангельского района

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В Орловской области прокуратура выявила нарушения антимонопольного законодательства врио главы Малоархангельского района. Ведомство поставило вопрос о досрочном прекращении его полномочий.

Об этом сообщили в областной прокуратуре. Установлено, что не соблюдены требования закона при устранении возникшего конфликта интересов.

- Врио главы Малоархангельского района принял участие в конкурсе на заключение договора аренды земельного участка. По его результатам он заключил соответствующий договор аренды. Вместе с тем, указанный орган находится в его непосредственном подчинении. Несмотря на возникший конфликт интересов, врио главы района не уведомил об этом совет депутатов, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.

Надзорным ведомством в совет депутатов внесено представление: поставлен вопрос о досрочном снятии с поста врио главы района.