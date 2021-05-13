Жителя Ливен поймали на культивации конопли

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области

В Орловской области полицейские прикрыли домашнюю ферму по выращиваю конопли. "Огород" с наркотическими растениями житель Ливен устроил у себя дома.

Поймать "мичуринца" удалось сотрудникам местного отдела полиции во время оперативно-розыскных мероприятий. 47-летний ливенец обустроил все для культивации конопли, у него произрастало 25 кустов. Они изъяты. Масштаб, в котором велась культивация, тянет на крупный размер. Владелец наркотического огорода заключен под стражу, теперь его ждет суд.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ: незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По закону, мужчине может грозить до двух лет тюрьмы.