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Общество13 мая 2021 16:07

В Орле автобусы оснастят речевыми информаторами остановок

Перевозчики должны сделать объявление остановок автоматическим до 1 ноября 2021 года
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле автобусы оснастят речевыми информаторами остановок

В Орле автобусы оснастят речевыми информаторами остановок

Фото: Архив "КП"

В скором времени в городских автобусах в Орле появятся автоматические речевые информаторы. Название остановок будут объявляться автоматически. Нововведение перевозчики должны внедрить до 1 ноября 2021 года.

Теперь речевые информаторы – одного из условий для конкурса на заключение муниципальных контрактов между перевозчиками и администрацией Орла.

- Впервые с 2015 года муниципальные контракты будут заключены сразу на два с половиной года, с 1 июня 2021 года и до конца 2023 года. Основными критериями отбора являются возраст автобусов, опыт работы в пассажирских перевозках. На тех маршрутах, где указана потребность в низкопольном автобусе, перевозчик должен сразу заявить его на конкурс, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Транспорт Орла