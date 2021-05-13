В Орловской области 20 домов долевого строительства числятся в списке проблемных

В администрации Орловской области прошло межведомственное совещание. Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

В среду, 12 мая, в администрации Орловской области прошло межведомственное совещание по проблемам долевого строительства. Несмотря на то, что в 2020-м году ситуация с обманутыми дольщиками сдвинулась с мертвой точки, еще 20 домов не достроены и числятся в списке проблемных.

В настоящее время расследуется четыре уголовных дела по фактам нарушений прав дольщиков. Еще четыре дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу. В результате межведомственного сотрудничества Орловской области в эксплуатацию введены 4 многоквартирных дома.

Во втором квартале 2022 года планируется сдача дома №10б по ул. Садовой в поселке Нарышкино, в четвертом квартале 2021 года - дома № 4 по улице Космонавтов в Орле.

- Четыре застройщика (АО «АИЖК Орловской области», ООО «Регионстрой», ООО «Домстрой», ООО «Промжилстрой») восьми многоквартирных домов признаны банкротами. По четырем домам принято решение о выплатах денежного возмещения дольщикам. Общая сумма выплат превысила 518,5 млн рублей. Деньги получили 369 граждан, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Однако результаты прокурорских проверок и личных приемов показали, что предпринятых органами власти мер недостаточно для устранения нарушений в сфере долевого строительства.

- По факту ненадлежащей организации работы ведомство направило материалы проверки по Управлению государственного строительного надзора Орловской области в правоохранительные органы. Прокурорское представление также получил заместитель Председателя Правительства области по развитию инфраструктуры, - пояснили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.