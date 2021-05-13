В Орловской области сгорел сельский магазин. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В среду, 12 мая, в деревне Кривцова-Плота Должанского района произошел пожар. Огонь охватил сельский магазин в начале пятого часа утра.

К месту пожара первой прибыла добровольная пожарная команда «Студеное». Добровольцам удалось локализовать возгорание и не дать ему распространиться. Затем к тушению пожара присоединились сотрудники 19-й пожарно-спасательной части Должанского района.

- В результате пожара выгорела деревянная пристройка к магазину, в здании выгорела кровля. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. Причины пожара выясняют специалисты. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло шесть пожаров.