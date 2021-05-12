При ремонте дороги под Орлом пострадал рабочий

Рабочий госпитализирован Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области рабочий пострадал при ремонте дороги. Его сбил автокран.

ДТП случилось 11 мая утром. На перекрытом участке трассы М-2 "Крым", где идет ремонт, машина-кран ехала задним ходом. Ее 57-летний водитель не заметил другого дорожника, находившегося позади автомобиля на дороге. 41-летний мужчина получил травмы.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, мужчина госпитализирован.

За вчерашний день сотрудники ГИБДД зафиксировали на дорогах Орла и области 20 ДТП. В авариях пострадали 7 человек.