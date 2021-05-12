Основные работы по строительству нового водовода в Орле планируют выполнить летом

Основные работы на строительстве нового водовода в Орле планируют выполнить летом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается строительство водовода из Заводского района в Северный. «Орелводоканал» протягивает коммуникации от Авиационной улицы до улицы Генерала Родина, но на этом работы не планируют останавливать.

Сегодня, 12 мая, мэр города Юрий Парахин побывал вместе с журналистами на строящемся объекте в районе бульвара Молодежи в Зареченском микрорайоне.

- Общий объем финансирования около 80 миллионов рублей. Введение в эксплуатацию нового водовода позволит дополнительно обеспечить водой разрастающийся Зареченский микрорайон, а также даст возможность проводить аварийные и ремонтные работы, не отключая воду для потребителей, - сообщил журналистам руководитель «Орелводоканал» Василий Иванов.

От улицы Генерала Родина в будущем планируется тянуть трубу дальше в Советский район. Всего строительство водовода рассчитано на три этапа. Сейчас идет второй.

В настоящее время проложено уже 726 метров трубопровода и сделано три прокола под дорогой (на районе бульвара Молодежи, в районе автосервиса на Кромском шоссе и на Авиационной).

- Мы изменили форму проведения работ в районе бульвара Молодежи на закрытый способ путем продавливания грунта. Изначально по проекту был предусмотрен открытый способ прокладки труб, но хотелось сохранить уровень благоустройства. Первый участок мы уже прокололи, теперь поправляем бордюры и плитку, - пояснил Василий Иванов.

Закончить работы по контакту должны в ноябре 2021 года, однако львиную долю работ «Орелводоканал» планирует провести в летний период.

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