За майские праздники в Орле и области поймали 95 пьяных водителей

За выходные на дорогах Орловской области поймали 95 пьяных водителей Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области за прошедшие майские праздники на дорогах поймали почти сотню пьяных водителей. Лихачей, севших за руль подшофе, выявляли сотрудники ГИБДД в специальных рейдах.

Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области. За период с 1 по 10 мая удалось пресечь 95 случаев пьяного вождения, при этом 9 человек сели за руль нетрезвыми не в первый раз, а 34 отказались проходить медицинское освидетельствование. Нарушители ответят за нетрезвую езду по закону.

- Предусмотрена ответственность в виде лишения права управления на срок до двух лет и штрафа в размере 30000 рублей. Повторное нарушение влечет уже уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ, - прокомментировали в ГИБДД.

О фактах пьяного вождения орловцы могут сообщать по телефону дежурной части Госавтоинспекции 72-90-00.