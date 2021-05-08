В Орле "Мазда" сбила юного велосипедиста на переходе

В Орле легковая иномарка сбила юного велосипедиста. ДТП случилось на пешеходном переходе по Городской улице.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, 6 мая около трех часов дня за рулем "Мазды" ехал 33-летний водитель. Машина двигалась по Городской со стороны улицы Поселковой в сторону Гагарина. В этот же момент по зебре пересекал проезжую часть 14-летний велосипедист, он двигался слева направо по ходу движения автомобиля. "Мазда" сбила его.

В итоге юношу с травмами доставили в больницу. Он госпитализирован.