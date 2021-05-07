В деревне под Орлом при строительстве дороги пострадала плодородная почва Фото: Архив "КП"

В сентябре 2020 года на территории Образцовского сельского поселения под Орлом специалисты Россельхознадзора выявили повреждение плодородного слоя почвы при строительстве дороги. Однако подрядная организация свою вину не признала и обратилась в суд.

Согласно результат осмотра, проведенного Россельхознадзором, дорожники самовольно сняли и переместили плодородный слой почвы на земельном участке площадью 112,7 кв.м.

- Работы по строительству асфальтированной дороги на указанном земельном участке проводило ООО «Монолитстрой» без согласования с его собственником и в отсутствие проекта рекультивации, - пояснили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В феврале 2021 года фирму наложили штраф 30 тысяч рублей. Организация попыталась обжаловать его в Орловском районном суде, но безуспешно.