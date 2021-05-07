В Орле презентуют марку в честь летчиков-героев Надежды Поповой и Семена Харламова. Фото: Портал Орловской области

Сегодня, 7 мая, в Военно-историческом музее Орла пройдет церемония спецгашения уникальной марки, посвященной супружеской паре летчиков-героев Надежды Поповой и Семена Харламова. Их судьба неразрывно связана с Орловщиной, а их любовь воплотилась в героях фильма «В бой идут одни старики».

Надежда Попова воевала в составе 588-го бомбардировочного ночного женского авиационного полка («Ночные ведьмы» - так назвал их враг). А родилась и выросла Надежда Васильевна в деревне Шабановка Ливенского уезда (ныне Должанский район).

В память об орловчанке и ее героическом супруге Орловский почтамт представит также конверт первого дня для спецгашения и специальный художественный штемпель гашения.

- Художником-дизайнером марки стал Сергей Ульяновский. Размер марки 50х37 мм. Форма выпуска: листы с оформленными полями из 12 марок. Тираж 132 000 марок. В Орел поступило 840 экземпляров, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

КОГДА? ГДЕ?

7 мая в 11.00

ул. Нормандия-Неман, 1.

После спецгашения штемпель будет доступен всем желающим на главпочтамте.