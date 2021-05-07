Тургеневский дуб из Орловской области претендует на звание Дерево года Фото: Архив "КП"

Тургеневский дуб, одна из главных достопримечательностей музея-заповедника «Спасское-Лутовиново», претендует на знание Российское дерево года-2021. Старожил участвует во Всероссийском конкурсе.

В этом году конкуренцию дубу из Орловской области составят не менее известные долгожители, носящие статус памятника живой природы, - Шаляпинская ель, Царица дюнных песков, Веденская липа, Сосна острова влюбленных, Царский дуб, кедр «Шесть братьев».

Однако Тургеневский дуб из Спасского-Лутовиново имеет все шансы на победу. В 2020 году специалисты Центра древесных экспертиз (Москва) обследовали дерево и выяснили, что ему исполнилось уже 197 лет. Согласно записям писателя Ивана Тургенева и его современников, он сам посадил этот дуб и очень его любил.

- Дерево, выигравшее конкурс «Российское дерево года-2021», будет представлять нашу страну на международном конкурсе «Европейское дерево года» в 2022 году, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Проголосовать за Тургеневский дуб можно на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» с 1 мая по 1 августа 2021 года. Он представлен под номером 10.