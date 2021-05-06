Ребенку-инвалиду из Орловской области вовремя не выдали медицинские изделия Фото: Архив "КП"

В Орловской области ребенку-инвалиду вовремя не выдали необходимые медицинские изделия. Права несовершеннолетнего защищал прокурор.

Вовремя не получил льготные товары, необходимые по состоянию здоровья, ребенок-инвалид из Мценского района. Его семья обратилась в прокуратуру. Мед-изделия юному орловцу с особенностями здоровья выдавали не только не вовремя, но и не в полном объеме. Кроме того не всегда выписывались рецепты.

- В целях защиты прав ребенка-инвалида прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании Департамента здравоохранения и Мценской районной больницы обеспечить его медицинскими изделиями в соответствии с имеющейся потребностью. Мценским районным судом требования ведомства удовлетворены в полном объеме, - рассказали "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.