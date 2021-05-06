Горящую траву на территории аэропорта в Орле пожарные тушили несколько часов

В Орле несколько часов пожарные тушили полыхающую сухую растительность на территории аэропорта "Южный". Пожары тут случаются практически каждый день.

6 мая спасателям потребовалось много времени, чтобы справиться с огнем, охватившим 1,5 гектара сухостоя. Было зафиксировано сразу три очага полыхающей растительности. Чаще всего причиной подобных пожаров становится человеческий фактор, в том числе и намеренный поджог. Несмотря на то, что нарушителям грозят штрафы и пожары чреваты трагическими последствиями, орловцы все равно заносят спичку над растительностью и мусором. Рядом с территорией аэропорта расположены жилые дома, дачи и огонь легко может перекинуться на них.

- Из-за сложности подъезда к месту горения, пожарным приходится пешком добираться до огня и тушить его подручными средствами и ранцевыми огнетушителями, что занимает много времени и сил, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Штраф за поджог составляет от 2 тысяч до 200 тысяч рублей, в случае, если поджог зафиксирован во время особого противопожарного режима, то сумма штрафа вырастает вдвое.