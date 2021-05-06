В Орле чиновников обязали выделить жилье для ветерана Великой Отечественной

В Орле проблему с улучшением жилищных условий для ветерана и инвалида Великой Отечественной войны пришлось решать через суд. Причина - фронтовик обратился в городскую администрацию, но получил отказ. После это в ситуацию вмешалась прокуратура.

Ведомство провело проверку законности отказала ветерану в улучшении жилищных условий. Администрация ссылалась на то, что он сам их ухудшил. Однако прокуратура подтверждений этому не нашла.

- Какие-либо доказательства совершения мужчиной намеренных действий по ухудшению своих жилищных условий у администрации отсутствовали. Ветеран никогда не являлся собственником жилья, а сейчас живет в квартире на основании договора безвозмездного пользования и не является членом семьи собственника помещения, - пояснили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Заводской районный суда города Орла удовлетворит требования прокурора о постановке ветерана на жилищный учет.