В Орловской области сын насмерть забил свою родную мать

В Орловской области по горячим следам задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве родной матери. Тело пожилой женщины нашли в ее собственном доме в городе Ливны.

Задержанный не стал отрицать своей вины и сознался, что убил свою 65-летнюю мать во время вспыхнувшей между ними ссоры. Мужчина нанес ей несколько ударов руками по голове. В результате закрытой черепно-мозговой травмы женщина скончалась на месте.

- Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.