В Орле для 14 ветеранов устроят персональные концерты «Поем двором». Фото: пресс-служба администрации города

Накануне, 5 мая, в Орле стартовала акция «Поем двором». Впервые она была проведена в прошлом году, теперь это уже добрая традиция. Ко Дню Победы персональные концерты пройдут для 14 ветеранов.

Концертную программу для фронтовиков подготовили артисты городского центра культуры, ансамбля танца «Славица», КДЦ «Металлург» и театра «Русский стиль».

- Акция «Поем двором» продолжится до 9 мая. Праздничный концерт уже состоялся для фронтовиков Василия Науменко и Ивана Алексашина, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.