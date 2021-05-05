Орловчанке из-за долгов брата угрожали коллекторы

Жительнице Орла устроили прессинг коллекторы из-за долгов ее брата Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жительнице Орла устроили прессинг коллекторы из-за долгов ее брата. Микрофинансовую организацию привлекли к ответственности.

Мужчина взял заемные деньги и не отдал их вовремя. Тогда коллекторы стали звонить его сестре. При этом не стеснялись в выражениях, угрожали жизни, всячески давили психологически. Звонили коллекторы и самому должнику также угрожая мужчине. Орловчанка обратилась за помощью к судебным приставам.

- Было проведено административное расследование, по результатам которого выявлены нарушения в действиях микрокредитной организации. Установлено, что при заключении договора микрозайма мужчина не давал согласия на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

В итоге дело направили в суд. По решению Фемиды, микрофинансовую организацию оштрафовали на 30 тысяч рублей.