Орловчанка, нашедшая в торговом центре сумку с косметикой, попала под статью Фото: Архив "КП"

В Железнодорожном районе Орла случайная находка обернулась для 50-летней женщины уголовным делом. Присвоение чужой, забытой в торговом центре сумки, сыграло с ней злую шутку.

Орловчанка забрала себе сумку вместе с деньгами и косметикой, а ее владелица, вернувшаяся за забытыми вещами в торговый центр, написала заявление в полицию. По ее словам, в нанесенный ей ущерб составляет 8 тысяч рублей.

- Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемую. Женщина не стала отрицать свою причастность к противоправному деянию, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время сумку изъяли. На женщину завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас она находится под подписки о невыезде и надлежащем поведении.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39